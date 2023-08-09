Производители стройматериалов смогут самостоятельно подавать информацию о своей продукции в э-системе

В э-системе производители могут указывать параметры своей продукции.

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Теперь в Единой государственной электронной системе строительства доступен кабинет производителя стройматериалов, где можно будет самостоятельно внести виды своей продукции и указать их характеристики: устойчивость, безопасность, экологичность и т.д.

«Мы продолжаем цифровизацию строительства. Это важный шаг на пути к «промышленному безвизу». Для граждан это возможность в одном месте получить доступ к данным о качестве и показателях стройматериалов, которые могут использоваться в рамках программы єВідновлення», – отметила председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Шуляк объяснила, что в э-системе производители могут указывать параметры своей продукции: показатели износостойкости, экологичности, класс энергоэффективности, параметры безопасности и т.д. Вся информация, собранная в электронном кабинете поможет понимать качественные характеристики строительной продукции, а также усилит контроль общественности за рынком строительных материалов.

В случае необходимости, орган государственного рыночного надзора (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины) проверяет задекларированные показатели и характеристики строительной продукции.

Глава партии отметила, что новые возможности в э-кабинете для производителей стройматериалов позволит засвидетельствовать соответствие их продукции европейским требованиям.

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