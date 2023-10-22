Суд присяжных Нью Йорка наказал Google за гендерную предвзятость

Компания Google признана виновной в случае дискриминации в отношении одной из руководительниц .

Источник фото: telegraf.com.ua

В суде Южного округа штата Нью Йорк жюри присяжных признало компанию Google виновной в случае дискриминации из-за пола и обязало компенсировать пострадавшей женщине 1,1 миллиона долларов. Это дело касалось Улки Роу, директора по разработке Google Cloud, которая подала иск к компании относительно дискриминации в оплате труда, - сообщает Bloomberg.

Главным обоснованием иска было то, что Google выплачивал мужчинам больше, чем женщинам, даже при меньшем опыте и профессиональном уровне женщин. По словам адвоката Улки Роу, компания занизила ее статус, после того, как она выразила жалобу на дискриминацию.

Представители Google утверждали, что Роу имела равные возможности, что и ее мужские коллеги, и оплата зависела от результатов работы. Однако жюри присяжных постановило, что компания Google должна Роу 1,1 миллиона долларов компенсации, признав гендерную дискриминацию в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.