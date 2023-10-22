Україна просить Google дерусифікувати пошук та змінити налаштування YouTube

Олена Зеленська просить Google дерусифікувати пошук та змінити налаштування YouTube, щоб не видавало російський контент.

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Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками компанії Google – віцепрезиденткою з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики Аннетте Кробер-Ріль та віцепрезидентом з питань Центральної та Східної Європи Патріком Ворнкінгом.

Олена Зеленська під час зустрічі наголосила, що розраховує на підтримку щодо розв’язання питання некоректного відображення мапи України на платформі Google відповідно до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, незалежно від місцеперебування користувача.

Також перша леді наголосила на необхідності дерусифікації пошуку в Google.

«Дякуємо за часткову дерусифікацію пошуку та просимо активніше продовжити роботу з дерусифікації пошукової видачі Google для українських користувачів в Україні та за кордоном, коли в налаштуваннях операційної системи чи браузера обрана Україна», – зазначила вона й наголосила, що це стосується і типових рекомендацій на YouTube, які зараз також є переважно російськими.

«Звертаємося до вас із проханням у налаштуваннях простору YouTube від’єднати Україну від географічної належності до простору СНД та змінити автоматичну видачу російськомовного контенту для користувачів з України та з українських IP-адрес, а також змінити автоматичну видачу рекомендованого та популярного контенту для українців із російського на український та європейський», – додала дружина Президента.

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