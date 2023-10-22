Марьяна Безугла решила опросить граждан, хотят ли они, чтобы нардепы отправились на фронт

Также депутатка решила поинтересоваться у граждан, хотят ли они чтобы нардепы сидели в тюрьме.

Источник фото: sluga-narodu.com

Заместитель главы Комитета, глава подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла проводит в соцсети опросы среди украинцев относительно того, хотят ли они, чтобы народные депутаты отправились на фронт.

Опрос проходит на ее странице в Facebook.

«Хотите ли вы, чтобы нардепы текущего созыва Верховная Рада отбыли на фронт?», - написала народная депутатка.

Также Марьяна Безугла решила поинтересоваться у граждан, желают ли они, чтобы «нардепы текущего созыва Верховная Рада Украины сидели в тюрьме».

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