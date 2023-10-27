Израиль сегодня расширит наземную операцию в Секторе Газа — ЦАХАЛ

Сухопутные войска Израиля сегодня вечером расширяют наземную деятельность.

Фото: Associated Press

В пятницу, 27 октября, сухопутные войска Израиля расширят наземную операцию в Секторе Газа. Об этом заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, передает Haaretz.

Он отметил, что в последние часы количество атак на Сектор Газа участилось. По его словам, после наступательной активности последних дней сухопутные войска сегодня вечером расширяют наземную деятельность.

«Военно-воздушные силы очень активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность», - сказал Хагари.

Как сообщает Sky News, в Секторе Газа пропал Интернет. В частности, в некоторых частях региона сообщают об ухудшения качества связи.

Ранее сообщалось, что Израиль не намерен контролировать сектор Газа по окончании войны, — Блинкен.

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