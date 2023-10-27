Зеленский уволил Цымбалюка с должности представителя Украины при международных организациях в Вене

Евгений Цымбалюк занимал должность Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене с 2019 года.

В пятницу, 27 октября, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Цымбалюка с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. Указ №711/2023 появился на официальном сайте Главы государства.

Отметим, этот пост он занимал с 29 апреля 2019 года.

«Уволить Цымбалюка Евгения Викторовича с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене», - говорится в тексте указа.

Напомним, 27 октября Зеленский назначил послов в Дании и Чили и уволил посла в Греции.

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