Зеленський звільнив Цимбалюка з посади представника України при міжнародних організаціях у Відні

Євгеній Цимбалюк обіймав посаду Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні з 2019 року.

У п’ятницю, 27 жовтня, Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгенія Цимбалюка з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні. Указ №711/2023 з’явилися на офіційному сайті Глави держави.

Зазначимо, цю посаду він обіймав з 29 квітня 2019 року.

«Звільнити Цимбалюка Євгенія Вікторовича з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні», - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, 27 жовтня Зеленський призначив послів у Данії і Чилі та звільнив посла у Греції.

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