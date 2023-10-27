Зеленський призначив послів у Данії і Чилі та звільнив посла у Греції

Андрій Яневський став послом у Данії, а Юрій Дюдін – послом у Чилі.

У п’ятницю, 27 жовтня, Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у Данії та Чилі. Відповідні укази з’явилися на офіційному сайті Глави держави.

Указом №710/2023 Президент звільнив Видойника Михайла Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Данія, а указом №712/2023 звільнив Шутенка Сергія Олександровича з посади посла в Грецькій Республіці.

Разом з тим, указами №714/2023 та №713/2023 Зеленський призначив Яневського Андрія Сергійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Данія та Дюдіна Юрія Олексійовича – послом в Республіці Чилі відповідно.

Раніше ми писали, що Зеленський призначив послів у Бахрейні, ОАЕ, Латвії і Болгарії.

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