У рф на посаду Суровікіна призначили генерала Афзалова

Віктор Афзалов став головнокомандувачем Повітряно-космічних військ росії.

Фото: obozrevatel.com

Новим головнокомандувачем Повітряно-Космічними військами країни-агресорки призначили генерал-полковника Віктора Афзалова, змінив на посаді Сергія Суровікіна. Про це повідомили росЗМІ.

З 2018 по 2023 роки він був начальником Головного штабу - першим заступником головнокомандувача повітряно-космічними силами Сергія Суровікіна.

Він тимчасово виконував посаду головнокомандувача Повітряно-Космічними військами під час перебування Суровікіна у відрядженні в Сирії в 2020 році і після його відсторонення цього літа.

Раніше повідомлялося, що у рф генерала Суровікіна затримали і допитували протягом кількох днів.

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