В рф на должность Суровикина назначили генерала Афзалова

Виктор Афзалов стал главнокомандующим Воздушно-космическими войсками россии.

Фото: obozrevatel.com

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими войсками страны-агрессора назначили генерал-полковника Виктора Афзалова, сменив в должности Сергея Суровикина. Об этом сообщили росСМИ.

С 2018 по 2023 он был начальником Главного штаба - первым заместителем главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровикина.

Он временно исполнял должность главнокомандующего Воздушно-космическими войсками во время пребывания Суровикина в командировке в Сирии в 2020 году и после его отстранения этим летом.

Ранее сообщалось, что в рф генерала Суровикина задержали и допрашивали в течение нескольких дней.

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