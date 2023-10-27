В рф на должность Суровикина назначили генерала Афзалова

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими войсками страны-агрессора назначили генерал-полковника Виктора Афзалова, сменив в должности Сергея Суровикина. Об этом сообщили росСМИ.
С 2018 по 2023 он был начальником Главного штаба - первым заместителем главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровикина.
Он временно исполнял должность главнокомандующего Воздушно-космическими войсками во время пребывания Суровикина в командировке в Сирии в 2020 году и после его отстранения этим летом.
Ранее сообщалось, что в рф генерала Суровикина задержали и допрашивали в течение нескольких дней.
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