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Сначала классификация должностей, а затем новая схема должностных окладов – НАДС

В НАДС рассказали о стратегической ошибке в подходах к классификации должностей государственной службы и определении схемы должностных окладов.

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Сначала классификация должностей, а затем новая схема должностных окладов – НАДС

08:00, 30 октября 2023
В НАДС рассказали о стратегической ошибке в подходах к классификации должностей государственной службы и определении схемы должностных окладов.
Сначала классификация должностей, а затем новая схема должностных окладов – НАДС
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В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) 27 октября 2023 года рассказали о существенной ошибке, допущенной органами власти при планировании классификации должностей государственной службы и определении новой системы оплаты труда государственных служащих.

Как рассказала государственным служащим глава НАДС Наталья Алюшина во время online-консультации, НАДС получает большое количество сообщений о том, что ситуация в государственной службе ухудшается, однако госслужащим все же необходимо преодолеть имеющиеся вызовы и провести классификацию должностей.

«Мы отдаем себе отчет, что должен быть сначала закон, классификация должностей и только потом необходимо было закладывать средства в бюджет. Но произошло все совершенно наоборот. Фонды и бюджет уже определены и теперь уже вдогонку мы должны провести классификацию должностей», – рассказала Наталья Алюшина.

Впрочем, как сообщила глава НАДС, схему должностных окладов на серьезном уровне государственной службы начали обсуждать только на днях, поэтому точно указать, какая в итоге схема должностных окладов будет утверждена, пока сложно.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», государственным органам необходимо провести классификацию должностей государственной службы со штатной численностью:

- до 100 должностей - в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу;

- до 500 должностей - в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу;

- до 1000 должностей - в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу;

- более 1000 должностей - не позднее чем через месяц со дня вступления в силу;

Как правильно проводить классификацию должностей, НАДС рассказали в соответствующих разъяснениях и пошаговой инструкции.

Также в декабре 2023 года ожидается принятие Верховной Радой законопроекта № 8222 во втором чтении, предусматривающем изменение принципа оплаты труда государственных служащих.

Автор Вячеслав Хрипун

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