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У НАДС роз’яснили, як у 2024 році держслужбовцям можуть нараховуватися премії

Розмір стимулюючих виплат може розраховуватися як на основі проведеної класифікації посад, так і у розмірі до 50% як у 2023 році

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У НАДС роз’яснили, як у 2024 році держслужбовцям можуть нараховуватися премії

12:28, 3 жовтня 2023
Розмір стимулюючих виплат може розраховуватися як на основі проведеної класифікації посад, так і у розмірі до 50% як у 2023 році
У НАДС роз’яснили, як у 2024 році держслужбовцям можуть нараховуватися премії
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) повідомили, як у 2024 році може здійснюватися виплата стимулюючих державним службовцям.

Як повідомила 2 жовтня голова НАДС Наталя Алюшина, проект бюджету на 2024 рік (законопроект № 10000), передбачає варіативність в оплаті праці державних службовців у наступному році.

За словами голови НАДС, в питанні виплати стимулюючих у 2024 році є два варіанти:

виплата стимулюючих на основі класифікації посад (тобто, згідно вимог закону № 8222, не більше 30% стимулюючих)

виплата стимулюючих на основі умов, встановлених на 2023 рік (з визначенням граничного розміру стимулюючих виплат до 50%)

Нагадаємо, що законопроект про реформу оплати труда державних службовців № 8222 наразі готується до другого читання, яке заплановане на грудень 2023 року. Він передбачає впровадження нових умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад (стала частина, посадовий оклад – не менше 70%, варіативна частина – не більше 30%).

З 1 січня 2024 року мінімальний розмір посадового окладу складатиме 7 100 гривень (зараз – 5 178 гривень).

Автор В’ячеслав Хрипун

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