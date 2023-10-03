У Київському апеляційному суді запрацює Електронний суд, - ВРП погодила перерозподіл видатків

Київський апеляційний суд під’єднають до ЄСІТС.

3 жовтня Вища рада правосуддя розглянула пропозицію виконуючого обов’язки голови Державної судової адміністрації Максима Пампури стосовно закупівлі серверного обладнання, необхідно для приєднання Київського апеляційного суду до Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Так, ДСА запропонувала збільшити видатки Київському апеляційному суду шляхом перерозподілу бюджетних асигнувань для придбання серверного обладнання.

На обгрунтування пропозицій ДСА зазначило, що у Київському апеляційному суді протягом тривалого часу не вирішено питання стосовно запровадження Електронного суду.

Автоматизована система документообігу «Апеляція», яка працює у Київському апеляційному суді, не інтегрована до ЄСІТС.

Однак вже 18 жовтня вводиться в дію закон №3200-IX щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів для участі у судових процесах.

«18 жовтня вводиться в силу закон 3200, яким зобов’язано приєднати до ЄСІТС і Київський апеляційний суд. Тому необхідно придбання серверного обладнання для належного функціонування в системі цього суду», зазначив Максим Пампура.

Вища рада правосуддя погодила даний перерозподіл видатків.

Крім того, до ВРП погодила перерозподіл видатків за листом ДСА, яким надано додаткові пропозиції щодо перерозподілу видатків з метою закупівлі альтернативних джерел живлення для безперебійної роботи апеляційних судів в зимовий період. Деякі кошти виділяються і на суди, що зруйновані внаслідок агресії рф.

Нагадаємо, хоча закон №3200-IX щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів вводиться в дію 18 жовтня, нардепи вже підготували для цього зміни.

Так, на їх думку, для окремих держорганів треба скасувати обов’язок реєструватися в Електронному кабінеті для листування із судом. А також прибрати вимогу вказувати ідентифікаційний код. Про це зазначає у своєму свіжому законопроекті 10087-1 « щодо уточнення обов’язків учасників судової справи» народний депутат від «Слуги народу» Павло Павліш, посилаючись на ухвалу Великої Палати.

Причина полягає у тому, що Велика Палата Верховного Суду 30 травня 2023 року залишила без руху апеляційну скаргу представника Верховної Ради України на рішення Касаційного адміністративного суду в справі № 990/41/23 за позовом нардепа до Верховної Ради.

Автор: Наталя Мамченко

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