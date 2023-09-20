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Законопроект 8222 щодо оплати праці держслужбовців: які проблеми планують вирішити до другого читання

07:30, 20 вересня 2023
2 жовтня будуть обговорюватися мінімальний розмір посадового окладу, розмір премій та рівень оплати праці в державному та приватному секторах.
Законопроект 8222 щодо оплати праці держслужбовців: які проблеми планують вирішити до другого читання
Джерело фото - Черкаська РДА
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) 19 вересня анонсували початок обговорення актуальних проблем, які виникли у зв’язку з прийняттям у першому читанні законопроекту № 8222 від 23 листопада 2022 року.

У НАДС повідомили, що вже створена Робоча група з доопрацювання до другого читання законопроекту щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

У склад робочої групи увійшли представники Офісу Президента, апарату Верховної Ради, Кабінету міністрів, НАДС, народні депутати тощо. Судова влада представлена Вищою радою правосуддя.

Зазначена робоча група протягом п’яти засідань має опрацювати 125 поправок, поданих до законопроекту № 8222.

Перше засідання групи відбудеться 2 жовтня 2023 року.

На першому засіданні планується розглянути питання:

  • щодо визначення мінімального розміру посадового окладу
  • проблеми преміювання
  • питання формування фонду оплати праці
  • співставлення рівня оплати праці на державній службі з приватним сектором
  • зменшення максимального розміру вислуги років до 30%
  • питання терміну набрання чинності закону № 8222

Нагадаємо, що законопроект № 8222 у першому читанні був прийнятий парламентом 28 липня. Він передбачає докорінну зміну структури заробітної плати державних службовців – підвищення розміру посадового окладу та зменшення розміру стимулюючих виплат.

З 1 січня 2024 року мінімальний розмір посадового окладу складатиме 7 100 гривень (зараз – 5 178 гривень).

Розгляд парламентом законопроекту у другому читанні очікується у грудні 2023 року.

Втім, до реалізації норм законопроекту є чимало питань, зокрема щодо належного фінансового забезпечення запропонованих ініціатив.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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