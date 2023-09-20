Законопроект 8222 об оплате труда госслужащих: какие проблемы планируют решить ко второму чтению

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) 19 сентября анонсировали начало обсуждения актуальных проблем, возникших в связи с принятием в первом чтении законопроекта № 8222 от 23 ноября 2022 года.
В НАДС сообщили, что уже создана Рабочая группа по доработке ко второму чтению законопроекта о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.
В состав рабочей группы вошли представители Офиса Президента, аппарата Верховной Рады, Кабинета министров, НАДС, народные депутаты и т. д. Судебная власть представлена Высшим советом правосудия.
Указанная рабочая группа в течение пяти заседаний должна проработать 125 поправок, поданных к законопроекту № 8222.
Первое заседание группы состоится 2 октября 2023 года.
На первом заседании планируется рассмотреть вопросы:
по определению минимального размера должностного оклада
проблемы премирования
вопрос формирования фонда оплаты труда
сопоставление уровня оплаты труда на государственной службе с частным сектором
уменьшение максимального размера выслуги лет до 30%
вопрос срока вступления в силу закона № 8222
Напомним, что законопроект № 8222 в первом чтении был принят парламентом 28 июля. Он предполагает коренное изменение структуры заработной платы государственных служащих – повышение размера должностного оклада и уменьшение размера стимулирующих выплат.
С 1 января 2024 года минимальный размер должностного оклада составит 7 100 гривен (сейчас – 5 178 гривен).
Рассмотрение парламентом законопроекта во втором чтении ожидается в декабре 2023 года.
Впрочем, к реализации норм законопроекта есть немало вопросов, в частности, относительно надлежащего финансового обеспечения предложенных инициатив.
Автор: Вячеслав Хрипун
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