Кабмин определил, что является линией столкновения и административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины

Правительство установило, что административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными РФ территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия.

Кабмин постановлением от 15 сентября 2023 г. № 1000 «Некоторые вопросы определения правового режима на временно оккупированной территории Украины» установил, что:

линией столкновения между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными Российской Федерацией территориями, включенными в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденный Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях ведутся боевые действия;

административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными Российской Федерацией территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия;

к населенным пунктам на линии столкновения относятся населенные пункты, расположенные на территориях активных боевых действий, включенных в перечень;

во время военного положения в Украине въезд на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины и выезд из нее осуществляются в соответствии с Порядком установления особого режима въезда и выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, утвержденным постановлением КМУ от 29 декабря 2021 г. №1455.

Также внесены изменения в постановления КМУ от 4 июня 2015 г. № 367 «Об утверждении Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее» и от 29 декабря 2021 г. № 1455 «Об утверждении Порядка установления особого режима въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение».

Автор: Наталья Мамченко

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