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  1. В Украине

Экс-правоохранитель продавал личные данные министров: ГБР объявило подозрение еще одному фигуранту по делу «детективного агентства»

19:37, 19 сентября 2023
Установлен еще один фигурант дела продажи информации из государственных баз данных, в том числе в отношении топ-чиновников.
Экс-правоохранитель продавал личные данные министров: ГБР объявило подозрение еще одному фигуранту по делу «детективного агентства»
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении еще одному фигуранту в деле работы «детективного агентства», торгующего информацией из государственных баз данных. Об этом сообщает ГБР.

Клиенты, в частности, «интересовались» личными данными украинских министров.

Как известно, 11 сентября Бюро разоблачило работу этого частного агентства по предоставлению детективных услуг.

О подозрении было сообщено бывшему правоохранителю, учредившему структуру после увольнения в запас и действующему работнику правоохранительного органа, непосредственно достававшему информацию из государственных баз данных.

«Через чаты и группы в мессенджерах злоумышленники находили клиентов, готовых платить за частную информацию по адресам проживания, номерам автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении государственной границы», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР установили личность еще одного фигуранта этого дела. Им оказался также бывший работник правоохранительного органа, знакомый с обоими участниками схемы.

«Он выступал посредником между учредителем агентства и действующим милиционером и побуждал последнего к активизации «выгодного сотрудничества», — отметили в Бюро.

Экс-правоохранителю сообщено о подозрении в подстрекательстве к несанкционированному доступу и распространению информации с ограниченным доступом (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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