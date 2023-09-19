Експравоохоронець продавав особисті дані міністрів: ДБР оголосило підозру ще одному фігуранту в справі «детективного агентства»

Встановлено ще одного фігуранта справи продажу інформації з державних баз даних, у тому числі щодо топчиновників.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ще одному фігуранту в справі роботи «детективного агентства», яке торгувало інформацією з державних баз даних. Про це повідомляє ДБР.

Клієнти, зокрема «цікавились» особистими даними українських міністрів.

Як відомо, 11 вересня Бюро викрило роботу цієї приватної агенції з надання детективних послуг.

Про підозру було повідомлено колишньому правоохоронцю, який заснував структуру після звільнення у запас та чинному працівнику правоохоронного органу, який безпосередньо діставав інформацію з державних баз даних.

«Через чати та групи у месенджерах зловмисники знаходили клієнтів, які були готові платити за приватну інформацію щодо адрес проживання, номерів автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин державного кордону», — йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР встановили особу ще одного фігуранта цієї справи. Ним виявився також колишній працівник правоохоронного органу, який був знайомий з обома учасниками схеми.

«Він виступав посередником між засновником агенції та чинним правоохоронцем та спонукав останнього до активізації «вигідного співробітництва», — зазначили в Бюро.

Експравоохоронцю повідомлено про підозру у підбурюванні до несанкціонованого доступу та поширення інформації з обмеженим доступом (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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