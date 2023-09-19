Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Нацагентство з акредитації ховає публічну інформацію про витрати на оренду старовинної садиби у центрі Києва і вважає, що всі дані про його роботу «є конфіденційними»

Вся інформація про витрати на оренду приміщення в центрі Києва біля посольства Грузії та переїзд до нового елітного офісу є конфіденційною, заявили у Нацагентстві з акредитації України.

Кабмін надав ДБР доступ до відбитків пальців рук і відцифрованих зображень обличчя громадян

Уряд вніс зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, надавши доступ до біометричної інформації ДБР.

Бюджетних коштів у 2024 році вистачить всього на 400 нових суддів, — проект Бюджету, документ

Мінфін відмовив Вищій раді правосуддя у пропозиціях про збільшення фінансування: вистачить на фактичну кількість суддів плюс 400 нових.

Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

У Верховному Суді розкрили таємницю окремої думки Всеволода Князєва

Текст окремої думки екс-голови Верховного Суду вніс у Реєстр начальник управління забезпечення роботи Великої Палати.

  1. В Україні

Експравоохоронець продавав особисті дані міністрів: ДБР оголосило підозру ще одному фігуранту в справі «детективного агентства»

19:37, 19 вересня 2023
Встановлено ще одного фігуранта справи продажу інформації з державних баз даних, у тому числі щодо топчиновників.
Експравоохоронець продавав особисті дані міністрів: ДБР оголосило підозру ще одному фігуранту в справі «детективного агентства»
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ще одному фігуранту в справі роботи «детективного агентства», яке торгувало інформацією з державних баз даних. Про це повідомляє ДБР.

Клієнти, зокрема «цікавились» особистими даними українських міністрів.

Як відомо, 11 вересня Бюро викрило роботу цієї приватної агенції з надання детективних послуг.

Про підозру було повідомлено колишньому правоохоронцю, який заснував структуру після звільнення у запас та чинному працівнику правоохоронного органу, який безпосередньо діставав інформацію з державних баз даних.

«Через чати та групи у месенджерах зловмисники знаходили клієнтів, які були готові платити за приватну інформацію щодо адрес проживання, номерів автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин державного кордону», — йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР встановили особу ще одного фігуранта цієї справи. Ним виявився також колишній працівник правоохоронного органу, який був знайомий з обома учасниками схеми.

«Він виступав посередником між засновником агенції та чинним правоохоронцем та спонукав останнього до активізації «вигідного співробітництва», — зазначили в Бюро.

Експравоохоронцю повідомлено про підозру у підбурюванні до несанкціонованого доступу та поширення інформації з обмеженим доступом (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду