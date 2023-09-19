США ввели пакет санкций против международной сети, помогающей Ирану производить дроны

Санкции введены в отношении семи физических и четырех юридических лиц, базирующихся в Иране, Китайской Народной Республике, россии и Турции.

Фото: svidomi.in.ua

Во вторник, 19 сентября, Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против международной сети, помогающей Ирану производить беспилотники. Об этом сообщает Минфин США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении семи физических и четырех юридических лиц, базирующихся в Иране, Китайской Народной Республике, россии и Турции, в связи с иранским беспилотным летательным аппаратом и разработкой военной авиации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сеть облегчила поставки и финансовые операции в поддержку иранской авиационной промышленной компании (HESA) по производству, закупкам и техническому обслуживанию БПЛА и военных самолетов.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также обновляет запись HESA в списке граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN), включив в него новый псевдоним, который он использовал для уклонения от санкций и мер экспортного контроля.

Под санкции попали:

Мехди Гогердчян – нынешний управляющий директор HESA и член совета директоров фирмы (Иран);

Хамидреза Нури – заместитель председателя совета директоров HESA (Иран);

Хусейн Аини – директор HESA по производству БПЛА и занимается испытаниями БПЛА компании в Сирии (Иран);

Компания Shenzhen Jiasibo (Китай);

Компания Dong Wenbo (Китай);

Су Чуньпен – управляющий директор и владелец Shenzhen Jiasibo (Китай);

Мехмет Токдемир (Турция);

Алааддин Айкут (Турция).

Также Штаты добавили в список ограничений российские компании "Дельта-Аэро", ОАО НПП "Аэросила" и ОАО "Стар".

Их внесли в санкционный список за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки или товаров или услуг в поддержку HESA.

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