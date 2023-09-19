В АРМА создали рабочую группу по распоряжению товарами, находящимися под таможенным контролем

Межведомственная рабочая группа будет прорабатывать проблемные вопросы распоряжения товарами, транспортными средствами коммерческого назначения, которые находятся под таможенным контролем.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов была создана межведомственная рабочая группа по разработке проблемных вопросов по распоряжению товарами, транспортными средствами коммерческого назначения, находящихся под таможенным контролем. Об этом сообщает АРМА.

«АРМА под моим управлением стремится постоянно совершенствовать свою работу, поэтому в Агентстве образована группа, цель которой – приложить максимальные усилия, чтобы, в конце концов, государственный бюджет имел постоянные, системные денежные поступления. Вопрос освобождения арестованных активов от таможенных платежей и связанных с этим - на моем постоянном контроле, поэтому сегодня подписан соответствующий приказ», - прокомментировала председатель АРМА Елена Дума.

После согласования соответствующих кандидатур от Государственной таможенной службы Украины, Министерства финансов Украины и АРМА, документ о создании рабочей группы был подписан в понедельник 18 сентября.

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