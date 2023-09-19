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  1. В Україні

У АРМА створили робочу групу з розпорядження товарами, які перебувають під митним контролем

19:08, 19 вересня 2023
Міжвідомча робоча група опрацьовуватиме проблемні питання щодо розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення, які перебувають під митним контролем.
У АРМА створили робочу групу з розпорядження товарами, які перебувають під митним контролем
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В Агентстві з розшуку та менеджменту активів створили міжвідомчу робочу групу з опрацювання проблемних питань щодо розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення, які перебувають під митним контролем. Про це повідомляє АРМА.

«АРМА під моїм керуванням прагне постійно удосконалювати свою роботу, то ж в Агентстві утворена група, мета якої – докласти максимальних зусиль, щоби, зрештою, державний бюджет мав постійні, системні грошові надходження. Питання звільнення арештованих активів від митних платежів та повʼязаних із цим - на моєму постійному контролі, тому саме сьогодні підписаний відповідний наказ», - прокоментувала голова АРМА Олена Дума.

Після погодження відповідних кандидатур від Державної митної служби України, Міністерства фінансів України та АРМА документ про створення робочої групи був підписаний у понеділок 18 вересня.

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