У АРМА створили робочу групу з розпорядження товарами, які перебувають під митним контролем

Міжвідомча робоча група опрацьовуватиме проблемні питання щодо розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення, які перебувають під митним контролем.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів створили міжвідомчу робочу групу з опрацювання проблемних питань щодо розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення, які перебувають під митним контролем. Про це повідомляє АРМА.

«АРМА під моїм керуванням прагне постійно удосконалювати свою роботу, то ж в Агентстві утворена група, мета якої – докласти максимальних зусиль, щоби, зрештою, державний бюджет мав постійні, системні грошові надходження. Питання звільнення арештованих активів від митних платежів та повʼязаних із цим - на моєму постійному контролі, тому саме сьогодні підписаний відповідний наказ», - прокоментувала голова АРМА Олена Дума.

Після погодження відповідних кандидатур від Державної митної служби України, Міністерства фінансів України та АРМА документ про створення робочої групи був підписаний у понеділок 18 вересня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.