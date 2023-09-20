Кабмін змінив умови виготовлення і постачання засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів негласного отримання інформації

Уряд зробив більш жорсткими Ліцензійні умови для господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

Уряд постановою від 15 вересня 2023 р. № 1005 вніс зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 669.

Ліцензіати мають подати до органу ліцензування нові документи, зазначені в абзацах п’ятому та шостому пункту 9 Ліцензійних умов, з урахуванням змін, затверджених цією постановою, протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою. Сама постанова набирає чинності через 2 місяці з дня її опублікування.

Серед іншого, Кабмін визначив, що є «бездоганна ділова репутація керівника здобувача ліцензії».

Як зазначено у змінах, ділова репутація керівника здобувача ліцензії чи ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) чи голови виконавчого органу здобувача ліцензії або ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) повинна бути бездоганною.

Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:

1) особа в установленому законом порядку позбавлена права обіймати певні посади або провадити певний вид господарської діяльності;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за кримінальне правопорушення у сфері господарської або службової діяльності, за корисливі злочини, за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

3) особа піддавалася адміністративному стягненню на підставі статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за винятком осіб, стосовно яких застосовуються положення статті 39 КпАП;

4) особу було звільнено на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1—3 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України;

5) особа була керівником суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), стосовно якого протягом останнього року органом ліцензування прийнято рішення про анулювання ліцензії відповідно до вимог, передбачених пунктами 2, 6—10 частини дванадцятої статті 16 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

6) особа в установленому законодавством порядку включена до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

7) особа була керівником суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), щодо якого компетентними органами або судом встановлено факти порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про запобігання корупції протягом останніх трьох років;

8) до особи застосовано санкції.

Нижче наводимо повний текст постанови.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.