Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Цивільних дружин загиблих військових, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю, відіслали судитися до адмінсудів – але адмінсуди вважають, що це не їх юрисдикція

В Україні назріває проблема в судових справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем: адмінсуди вважають, що постанова КЦС Верховного Суду не може підмінити собою норми процесуального закону, і чекають позиції Великої Палати.

Слідчий ДБР вилучив в суді протокол огляду місця події, але забув повернути його в суд

В Хортицькому райсуді Запоріжжя тепер не знають, що робити з кримінальною справою далі.

Верховна Рада внесла зміни до закону про національні меншини

Зокрема, закон передбачає строкові обмеження прав національних меншин, які ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана державою-агресором.

Парламент схвалив законопроект про обмеження ставок мікрокредитувальників для захисту найуразливішої категорії споживачів від високоризикового кредитування

Законопроект передбачає максимальний розмір денної процентної ставки за споживчим кредитом у розмірі 1%.

Сутінки Судової охорони: про які проблеми розповів колишній керівник Служби судової охорони

Віктор Мороз розповів, що відбувалося в Судовій охороні у 2022-2023 роках.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін змінив умови виготовлення і постачання засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів негласного отримання інформації

08:12, 20 вересня 2023
Уряд зробив більш жорсткими Ліцензійні умови для господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.
Кабмін змінив умови виготовлення і постачання засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів негласного отримання інформації
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Уряд постановою від 15 вересня 2023 р. № 1005 вніс зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 669.

Ліцензіати мають подати до органу ліцензування нові документи, зазначені в абзацах п’ятому та шостому пункту 9 Ліцензійних умов, з урахуванням змін, затверджених цією постановою, протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою. Сама постанова набирає чинності через 2 місяці з дня її опублікування.

Серед іншого, Кабмін визначив, що є «бездоганна ділова репутація керівника здобувача ліцензії».

Як зазначено у змінах, ділова репутація керівника здобувача ліцензії чи ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) чи голови виконавчого органу здобувача ліцензії або ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) повинна бути бездоганною.

Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:

1) особа в установленому законом порядку позбавлена права обіймати певні посади або провадити певний вид господарської діяльності;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за кримінальне правопорушення у сфері господарської або службової діяльності, за корисливі злочини, за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

3) особа піддавалася адміністративному стягненню на підставі статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за винятком осіб, стосовно яких застосовуються положення статті 39 КпАП;

4) особу було звільнено на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1—3 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України;

5) особа була керівником суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), стосовно якого протягом останнього року органом ліцензування прийнято рішення про анулювання ліцензії відповідно до вимог, передбачених пунктами 2, 6—10 частини дванадцятої статті 16 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

6) особа в установленому законодавством порядку включена до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

7) особа була керівником суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), щодо якого компетентними органами або судом встановлено факти порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про запобігання корупції протягом останніх трьох років;

8) до особи застосовано санкції.

Нижче наводимо повний текст постанови.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області