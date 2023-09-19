У Верховній Раді зареєстровано законопроект про Єдиний соціальний реєстр

Реєстр об’єднуватиме уніфіковані дані отримувачів усіх видів соціальної підтримки - послуг, допомог, субсидій тощо.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про Єдиний соціальний реєстр (ЄСР). Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Документ покликаний об’єднати всіх отримувачів соціальної підтримки в одну базу даних і таким чином пришвидшити та оптимізувати процес призначення різних видів соціальної підтримки населенню.

ЄСР – централізована система для збору, обробки, зберігання та обліку електронних даних отримувачів соціальної підтримки. Реєстр об’єднуватиме уніфіковані дані отримувачів усіх видів соціальної підтримки - послуг, допомог, субсидій тощо. Це означає, що кожна особа, яка потребує або вже отримує підтримку від держави, матиме свою особову електронну справу під різні соціальні випадки.

«Мінсоцполітики брало активно участь у консультаціях з питань підготовки цього законопроєкту, адже ЄСР є центральним компонентом Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), що належить до сфери управління Міністерства. Ухвалення цього законопроєкту важливе для ефективного продовження цифрової реформи соціальної сфери. Ми пропонуємо абсолютно новий підхід із проактивними соціальними послугами, коли потреби вразливих груп населення вирішуються заздалегідь, ще до виникнення проблем», – розповів заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

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