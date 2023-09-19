Реестр будет объединять унифицированные данные получателей всех видов социальной поддержки - услуг, пособий, субсидий.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о Едином социальном реестре (ЕСР). Об этом сообщает Минсоцполитики.

Документ призван объединить всех получателей социальной поддержки в одну базу данных и ускорить и оптимизировать процесс назначения различных видов социальной поддержки населению.

ЕСР – централизованная система сбора, обработки, хранения и учета электронных данных получателей социальной поддержки. Реестр будет объединять унифицированные данные получателей всех видов социальной поддержки - услуг, пособий, субсидий. Это означает, что каждое лицо, требующее или уже получающее поддержку от государства, будет иметь свое личное электронное дело под различные социальные случаи.

«Минсоцполитики активно участвовало в консультациях по вопросам подготовки этого законопроекта, ведь ЕСР является центральным компонентом Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС), которая относится к сфере управления Министерства. Принятие этого законопроекта важно для эффективного продолжения цифровой реформы социальной сферы. Мы предлагаем совершенно новый подход с проактивными социальными услугами, когда потребности уязвимых групп населения решаются заранее, еще до возникновения проблем», – рассказал заместитель министра социальной политики по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Константин Кошеленко.

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