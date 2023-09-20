В Украину идут «грибные дожди»: прогноз синоптика

На Украину надвигается атмосферный фронт с грибными дождями.

Источник фото: dsnews.ua

Атмосферный фронт с дождями, которые ассоциируются с сезоном грибов, приближается к Украине, и первые изменения в погоде ощутятся уже 20 сентября. По данным синоптика Наталки Диденко, наступающий фронт принесет кратковременные дожди, преимущественно в западных и северных областях Украины, включая Карпаты.

В остальной части страны будет царить сухая погода. По докладу синоптика, теплее всего было в южной части Украины, где температура воздуха достигала +25...+28 градусов. На Днепропетровщине и Полтавщине будет немного прохладнее, с температурой +23...+26 градусов. Прохладнее всего ожидается на западе страны, в Киевской, Житомирской и Черниговской областях, где температура воздуха составит +18...+23 градуса.

При приближении атмосферного фронта ожидается южный и юго-западный ветер, с возможными порывами ветра на севере страны. В Киеве 20 сентября предполагается увеличение облачности, возможность небольших дождей, и южный ветер усилится ночью и утром. Температура воздуха в столице временно опустится до +21...+23 градусов.

Однако уже в четверг-пятницу погода в Украине снова станет почти летней, и ожидается подъем температуры воздуха до +25...+27 градусов, без дождей.

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