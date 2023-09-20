Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Цивільних дружин загиблих військових, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю, відіслали судитися до адмінсудів – але адмінсуди вважають, що це не їх юрисдикція

В Україні назріває проблема в судових справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем: адмінсуди вважають, що постанова КЦС Верховного Суду не може підмінити собою норми процесуального закону, і чекають позиції Великої Палати.

Слідчий ДБР вилучив в суді протокол огляду місця події, але забув повернути його в суд

В Хортицькому райсуді Запоріжжя тепер не знають, що робити з кримінальною справою далі.

Верховна Рада внесла зміни до закону про національні меншини

Зокрема, закон передбачає строкові обмеження прав національних меншин, які ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана державою-агресором.

Парламент схвалив законопроект про обмеження ставок мікрокредитувальників для захисту найуразливішої категорії споживачів від високоризикового кредитування

Законопроект передбачає максимальний розмір денної процентної ставки за споживчим кредитом у розмірі 1%.

Сутінки Судової охорони: про які проблеми розповів колишній керівник Служби судової охорони

Віктор Мороз розповів, що відбувалося в Судовій охороні у 2022-2023 роках.

  1. В Україні

В Україну йдуть «грибні дощі»: прогноз синоптика

07:00, 20 вересня 2023
На Україну насувається атмосферний фронт з грибними дощами.
В Україну йдуть «грибні дощі»: прогноз синоптика
Джерело фото: dsnews.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Атмосферний фронт з дощами, які асоціюються зі сезоном грибів, наближається до України, і перші зміни в погоді відчуються вже 20 вересня. За даними синоптика Наталки Діденко, наступаючий фронт принесе короткочасні дощі, переважно в західних і північних областях України, включаючи Карпати.

У решті країни пануватиме суха погода. За доповіддю синоптика, найтепліше було в південній частині України, де температура повітря сягала +25...+28 градусів. На Дніпропетровщині та Полтавщині буде трохи прохолодніше, з температурою +23...+26 градусів. Найпрохолодніше очікується на заході країни, у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, де температура повітря становитиме +18...+23 градуси.

При наближенні атмосферного фронту очікується південний та південно-західний вітер, з можливими поривами вітру на півночі країни. У Києві 20 вересня передбачається збільшення хмарності, можливість невеликих дощів, і південний вітер посилиться вночі та вранці. Температура повітря у столиці тимчасово опуститься до +21...+23 градусів.

Проте вже в четвер-п'ятницю погода в Україні знову стане майже літньою, і очікується підйом температури повітря до +25...+27 градусів, без дощів.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області