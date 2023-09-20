В Україну йдуть «грибні дощі»: прогноз синоптика

На Україну насувається атмосферний фронт з грибними дощами.

Джерело фото: dsnews.ua

Атмосферний фронт з дощами, які асоціюються зі сезоном грибів, наближається до України, і перші зміни в погоді відчуються вже 20 вересня. За даними синоптика Наталки Діденко, наступаючий фронт принесе короткочасні дощі, переважно в західних і північних областях України, включаючи Карпати.

У решті країни пануватиме суха погода. За доповіддю синоптика, найтепліше було в південній частині України, де температура повітря сягала +25...+28 градусів. На Дніпропетровщині та Полтавщині буде трохи прохолодніше, з температурою +23...+26 градусів. Найпрохолодніше очікується на заході країни, у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, де температура повітря становитиме +18...+23 градуси.

При наближенні атмосферного фронту очікується південний та південно-західний вітер, з можливими поривами вітру на півночі країни. У Києві 20 вересня передбачається збільшення хмарності, можливість невеликих дощів, і південний вітер посилиться вночі та вранці. Температура повітря у столиці тимчасово опуститься до +21...+23 градусів.

Проте вже в четвер-п'ятницю погода в Україні знову стане майже літньою, і очікується підйом температури повітря до +25...+27 градусів, без дощів.

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