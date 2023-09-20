Кабмин изменил условия изготовления и поставки средств для снятия информации с каналов связи и других средств негласного получения информации

Правительство ужесточило Лицензионные условия для хозяйственной деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, поставкой специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации.

Правительство постановлением от 15 сентября 2023 г. № 1005 внесло изменения в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, поставкой специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2016 г. №669.

Лицензиаты должны подать в орган лицензирования новые документы, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 9 Лицензионных условий, с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, в течение месяца со дня вступления в силу этого постановления. Само постановление вступает в силу через 2 месяца со дня его опубликования.

Серед іншого, Кабмін визначив, що є «бездоганна ділова репутація керівника здобувача ліцензії».

Як зазначено у змінах, ділова репутація керівника здобувача ліцензії чи ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) чи голови виконавчого органу здобувача ліцензії або ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) повинна бути бездоганною.

Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:

1) особа в установленому законом порядку позбавлена права обіймати певні посади або провадити певний вид господарської діяльності;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за кримінальне правопорушення у сфері господарської або службової діяльності, за корисливі злочини, за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

3) особа піддавалася адміністративному стягненню на підставі статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за винятком осіб, стосовно яких застосовуються положення статті 39 КпАП;

4) особу було звільнено на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1—3 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України;

5) особа була керівником суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), стосовно якого протягом останнього року органом ліцензування прийнято рішення про анулювання ліцензії відповідно до вимог, передбачених пунктами 2, 6—10 частини дванадцятої статті 16 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

6) особа в установленому законодавством порядку включена до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

7) особа була керівником суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), щодо якого компетентними органами або судом встановлено факти порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про запобігання корупції протягом останніх трьох років;

8) до особи застосовано санкції.

Нижче наводимо повний текст постанови.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.