Кабмін визначив, що є лінією зіткнення та адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України

Уряд встановив, що адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України є умовна лінія на поверхні землі, що є межею між тимчасово окупованими РФ територіями, що включені до переліку, та іншою територією України, на прилеглих до якої територіях не ведуться бойові дії.

Кабмін постановою від 15 вересня 2023 р. № 1000 «Деякі питання визначення правового режиму на тимчасово окупованій території України» установив, що:

лінією зіткнення між тимчасово окупованою територією та іншою територією України є умовна лінія на поверхні землі, що є межею між тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та іншою територією України, на прилеглих до якої територіях ведуться бойові дії;

адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України є умовна лінія на поверхні землі, що є межею між тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями, що включені до переліку, та іншою територією України, на прилеглих до якої територіях не ведуться бойові дії;

до населених пунктів на лінії зіткнення належать населені пункти, розташовані на територіях активних бойових дій, включених до переліку;

під час воєнного стану в Україні в’їзд на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України та виїзд з неї здійснюються відповідно до Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1455.

Також внесено зміни до постанов КМУ від 4 червня 2015 р. № 367 «Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» і від 29 грудня 2021 р. № 1455 «Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан».

Автор: Наталя Мамченко

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