В НАУ назначили исполняющего обязанности ректора: кто им стал

Владимира Шульгу назначили исполняющим обязанности ректора до завершения реорганизации университета.

Фото: Facebook Владимира Шульги

Как ранее мы писали, Кабинет Министров одобрил реорганизацию Национального авиационного университета (НАУ). Соответствующее решение было принято на заседании Правительства 13 октября.

27 октября Министр образования и науки Оксен Лисовый назначил главу комиссии по реорганизации Национального авиационного университета Владимира Шульгу исполняющим обязанности ректора. Соответствующий приказ появился на официальном сайте НАУ.

В документе сказано, что Шульгу назначили исполняющим обязанности ректора до завершения реорганизации университета, но не дольше 25 апреля 2024 года.

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