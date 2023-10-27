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  1. В Україні

У НАУ призначили виконувача обов'язків ректора: хто ним став

19:13, 27 жовтня 2023
Володимира Шульгу призначили виконувачем обов’язків ректора до завершення реорганізації університету.
У НАУ призначили виконувача обов'язків ректора: хто ним став
Фото: Facebook Володимира Шульги
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Як раніше ми писали, Кабінет Міністрів схвалив реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ). Рішення було ухвалено на засіданні Уряду 13 жовтня.

27 жовтня Міністр освіти та науки Оксен Лісовий призначив голову комісії з реорганізації Національного авіаційного університету Володимира Шульгу виконувачем обов’язків ректора. Відповідний наказ з’явився на офіційному сайті НАУ.

У документі сказано, що Шульгу призначили виконувачем обов’язків ректора до завершення реорганізації університету, але не довше ніж до 25 квітня 2024 року.

 

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