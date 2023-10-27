У НАУ призначили виконувача обов'язків ректора: хто ним став

Володимира Шульгу призначили виконувачем обов’язків ректора до завершення реорганізації університету.

Фото: Facebook Володимира Шульги

Як раніше ми писали, Кабінет Міністрів схвалив реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ). Рішення було ухвалено на засіданні Уряду 13 жовтня.

27 жовтня Міністр освіти та науки Оксен Лісовий призначив голову комісії з реорганізації Національного авіаційного університету Володимира Шульгу виконувачем обов’язків ректора. Відповідний наказ з’явився на офіційному сайті НАУ.

У документі сказано, що Шульгу призначили виконувачем обов’язків ректора до завершення реорганізації університету, але не довше ніж до 25 квітня 2024 року.

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