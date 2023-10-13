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Кабмін схвалив реорганізацію Національного авіаційного університету – ЗВО готує позов до суду

15:27, 13 жовтня 2023
У закладі вищої освіти повідомили, що НАУ готує позов до суду.
Кабмін схвалив реорганізацію Національного авіаційного університету – ЗВО готує позов до суду
Джерело фото: pk.nau.edu.ua
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Кабінет Міністрів схвалив реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ).

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Уряду в п'ятницю, 13 жовтня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Національного авіаційного університету шляхом поділу його на державний університет «Київський авіаційний інститут» та Українську державну льотну академію з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки», - сказано у повідомленні.

Водночас у пресслужбі закладу вищої освіти повідомили, що НАУ готує позов до суду.

«Вказане рішення суперечить чинному законодавству, грубо порушує принципи автономії ЗВО, гарантовані Законами України, а також є таким, що наносить непоправної шкоди авіаційній галузі держави та іміджу України.

Вказане рішення КМУ, НАУ буде оскаржено до суду», - йдеться в повідомленні пресслужбі.

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