Кабмин одобрил реорганизацию Национального авиационного университета – ВУЗ готовит иск в суд

В высшем учебном заведении сообщили, что НАУ готовит иск в суд.

Источник фото: pk.nau.edu.ua

Кабинет Министров одобрил реорганизацию Национального авиационного университета (НАУ).

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства в пятницу, 13 октября, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Соглашено предложение Министерства образования и науки о реорганизации Национального авиационного университета путем разделения его на государственный университет «Киевский авиационный институт» и Украинскую государственную летную академию с отнесением их к сфере управления Министерства образования и науки», - говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе высшего учебного заведения сообщили, что НАУ готовит иск в суд.

«Указанное решение противоречит действующему законодательству, грубо нарушает принципы автономии ВУЗ, гарантированные Законами Украины, а также является таким, что наносит непоправимый ущерб авиационной отрасли государства и имиджу Украины.

Указанное решение КМУ, НАУ будет обжаловано в суд», - говорится в сообщении пресс-службы.

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