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В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

15:09, 13 октября 2023
Специальные проверки будут также проведены в отношении лиц, назначенных на должности в период действия военного положения.
В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 13 октября сообщила о возобновлении специальных проверок.

Специальные проверки будут проведены в отношении кандидатов на должности прокуроров из числа участников соответствующего отбора на 200 вакантных должностей прокуроров окружных прокуратур, а также кандидатов, уже зачисленных в резерв на замещение вакантных должностей прокуроров окружных прокуратур.

Как отметили в КДКП, отныне зачисление лиц, отвечающих установленным к кандидату на должность прокурора требованиям, в резерв на замещение вакантных должностей прокуроров окружных прокуратур, возможно только по результатам специальной проверки.

Кроме того, специальные проверки будут проведены в отношении кандидатов, которые уже назначены на должности прокуроров-стажеров.

Также, специальные проверки будут проведены и в отношении лиц, уже назначенных на должности в органах прокуратуры в период действия военного положения.

Специальные проверки возобновлены в связи со вступлением в силу 12 октября 2023 года Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения» от 20 сентября 2023 года № 3384-IХ.

Автор: Вячеслав Хрипун

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