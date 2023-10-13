В прокуратурі відновлено проведення спеціальних перевірок

Спеціальні перевірки будуть проведені також стосовно осіб, призначених на посади у період дії воєнного стану.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) 13 жовтня повідомила про відновлення спеціальних перевірок.

Відтак, спеціальні перевірки будуть проведені щодо кандидатів на посади прокурорів з числа учасників відповідного добору на 200 вакантних посад прокурорів окружних прокуратур, а також кандидатів, вже зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур.

Як зазначили у КДКП, відтепер зарахування осіб, які відповідають установленим до кандидата на посаду прокурора вимогам, до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур, можливо лише за результатами спеціальної перевірки.

Крім того спеціальні перевірки будуть проведені щодо кандидатів, які вже призначені на посади прокурорів-стажистів.

Також, спеціальні перевірки будуть проведені й стосовно осіб, що вже були призначені на посади в органах прокуратури у період дії воєнного стану.

Спеціальні перевірки відновлено у зв’язку з набранням 12 жовтня 2023 року Закону «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» від 20 вересня 2023 року № 3384-ІХ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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