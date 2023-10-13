У Мелітополі підірвали потяг окупантів, вони тепер відрізані від постачання боєприпасів, — Сили спеціальних операцій

Цей потяг перевозив боєприпаси та пальне для російських військ на фронт.

Сили спеціальних операцій повідомляють про вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі, відрізавши окупантів від постачань боєприпасів і пального.

Зазначається, що завдяки диверсійним діям українських воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію.

"У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії рф. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога. Йдемо далі", - йдеться в повідомленні.

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