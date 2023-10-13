В Мелитополе подорвали поезд оккупантов, они теперь отрезаны от поставок боеприпасов, — Силы специальных операций

Этот поезд перевозил боеприпасы и топливо для российских войск на фронт.

Силы специальных операций сообщают об удачной операции во временно оккупированном Мелитополе, отрезав оккупантов от поставок боеприпасов и топлива.

Отмечается, что благодаря диверсионным действиям украинских воинов в 07:30 утра был подорван железнодорожный путь.

"В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии рф. Сейчас устанавливается дополнительная информация по потерям врага. Идем дальше", - говорится в сообщении.

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