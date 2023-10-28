Суд повернув у державну власність близько 11,5 га прикордонної смуги на Волині

Орієнтована вартість земель становить майже 90 млн грн.

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Прокуратура домоглася у суді повернення державі майже 11,5 га земель в межах прикордонної смуги у Ковельському районі на Волині. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовною заявою в інтересах держави в особі обласної військової адміністрації.

Позов стосувався скасування за сільською радою державної реєстрації права комунальної власності на ці землі. Орієнтована їх вартість становить майже 90 млн грн.

Встановлено, що попри те, що ці ділянки належать до земель оборони, можуть перебувати лише у державній власності, не підлягають передачі до комунальної чи приватної власності та щодо яких встановлений спеціальний режим використання, Держгеокадастр все ж таки передав їх у власність органу місцевого самоврядування.

Суд погодився із доводами прокурора, скасував держреєстрацію, визнавши ці землі такими, що належать державі.

Раніше ми писали, що на Миколаївщині державі повернули лісові землі на 990 млн грн, які незаконно були передані під сільгоспвиробництво.

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