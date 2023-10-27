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  1. В Україні

Кабмін спростив передачу повноважень з управління корпоративними правами держави

18:56, 27 жовтня 2023
Цей крок уряду дозволить прискорити процес передачі державних підприємств до Фонду держмайна для приватизації, ліквідації чи ефективного управління.
Кабмін спростив передачу повноважень з управління корпоративними правами держави
Фото: dp.tax.gov.ua
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У п’ятницю, 27 жовтня, Кабінет Міністрів України спростив Порядок передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління (зменшено перелік документів, які надаються збитковими суб’єктами господарювання, які передаються до сфери управління Фонду державного майна та підлягають ліквідації), передає Урядовий портал.

Також було виділено в окремий перелік юридичні особи, реєстрація випуску акцій яких не оформлена відповідно до законодавства або акції яких не були зараховані на рахунки депозитарних установ і відповідно на рахунки власника.

Прийнята постанова забезпечить уніфікацію механізму реалізації проблеми щодо передачі Фонду державного майна (ФДМУ) суб'єктів господарювання, реєстрація випуску акцій яких не оформлена відповідно до законодавства, та дозволить Фонду державного майна здійснити належне оформлення корпоративних прав держави в таких суб’єктах господарювання.

«Прийнята постанова - це ще один важливий крок в реалізації стратегії Уряду щодо оптимізації портфелю державної власності. Вона дозволить прискорити процес передачі державних підприємств до Фонду держмайна для приватизації, ліквідації чи ефективного управління. Кабінет Міністрів зменшив перелік документів, що надаються збитковими суб’єктами господарювання, які передаються до сфери управління Фонду та підлягають ліквідації. Таких компаній 103, зокрема, такі як: ПАТ "Укрмедпром", ПАТ "ДАК "Ліки України”, ПАТ "ДАХК "Топаз", ДАХК "Київський радіозавод". Прийнята постанова забезпечує передачу цих компаній до Фонду державного майна для подальшої приватизації», - пояснив заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

За його словами, політика Уряду полягає в тому, що в державній власності мають залишитись близько сотні стратегічних підприємств, а всі інші мають бути або приватизовані, або ліквідовані.

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