Кабмин упростил передачу полномочий по управлению корпоративными правами государства

Этот шаг правительства позволит ускорить процесс передачи государственных предприятий в Фонд госимущества для приватизации, ликвидации или эффективного управления.

Фото: dp.tax.gov.ua

В пятницу, 27 октября, Кабинет Министров Украины упростил Порядок передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства уполномоченным органам управления (уменьшен перечень документов, предоставляемых убыточными субъектами хозяйствования, которые передаются в сферу управления Фонда государственного имущества и подлежат ликвидации), передает Правительственный портал.

Также были выделены в отдельный перечень юридические лица, регистрация выпуска акций которых не оформлена в соответствии с законодательством или акции которых не были зачислены на счета депозитарных учреждений и соответственно на счета владельца.

Принятое постановление обеспечит унификацию механизма реализации проблемы передачи Фонда государственного имущества (ФГИУ) субъектов хозяйствования, регистрация выпуска акций которых не оформлена в соответствии с законодательством, и позволит Фонду государственного имущества осуществить надлежащее оформление корпоративных прав государства в таких субъектах хозяйствования.

«Принятое постановление – это еще один важный шаг в реализации стратегии Правительства по оптимизации портфеля государственной собственности. Она позволит ускорить процесс передачи государственных предприятий в Фонд госимущества для приватизации, ликвидации или эффективного управления. Кабинет Министров уменьшил перечень документов, предоставляемых убыточными субъектами хозяйствования, которые передаются в сферу управления Фонда и подлежат ликвидации. Таких компаний 103, в частности, такие как: ПАО "Укрмедпром", ПАО "ДАК "Лекарства Украины", ПАО "ГАХК "Топаз", ГАХК "Киевский радиозавод". Принятое постановление обеспечивает передачу этих компаний в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации», – объяснил заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

По его словам, политика Правительства состоит в том, что в государственной собственности должно остаться около сотни стратегических предприятий, а все остальные должны быть либо приватизированы, либо ликвидированы.

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