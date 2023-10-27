Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Кабмин упростил передачу полномочий по управлению корпоративными правами государства

18:56, 27 октября 2023
Этот шаг правительства позволит ускорить процесс передачи государственных предприятий в Фонд госимущества для приватизации, ликвидации или эффективного управления.
Кабмин упростил передачу полномочий по управлению корпоративными правами государства
Фото: dp.tax.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В пятницу, 27 октября, Кабинет Министров Украины упростил Порядок передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства уполномоченным органам управления (уменьшен перечень документов, предоставляемых убыточными субъектами хозяйствования, которые передаются в сферу управления Фонда государственного имущества и подлежат ликвидации), передает Правительственный портал.

Также были выделены в отдельный перечень юридические лица, регистрация выпуска акций которых не оформлена в соответствии с законодательством или акции которых не были зачислены на счета депозитарных учреждений и соответственно на счета владельца.

Принятое постановление обеспечит унификацию механизма реализации проблемы передачи Фонда государственного имущества (ФГИУ) субъектов хозяйствования, регистрация выпуска акций которых не оформлена в соответствии с законодательством, и позволит Фонду государственного имущества осуществить надлежащее оформление корпоративных прав государства в таких субъектах хозяйствования.

«Принятое постановление – это еще один важный шаг в реализации стратегии Правительства по оптимизации портфеля государственной собственности. Она позволит ускорить процесс передачи государственных предприятий в Фонд госимущества для приватизации, ликвидации или эффективного управления. Кабинет Министров уменьшил перечень документов, предоставляемых убыточными субъектами хозяйствования, которые передаются в сферу управления Фонда и подлежат ликвидации. Таких компаний 103, в частности, такие как: ПАО "Укрмедпром", ПАО "ДАК "Лекарства Украины", ПАО "ГАХК "Топаз", ГАХК "Киевский радиозавод". Принятое постановление обеспечивает передачу этих компаний в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации», – объяснил заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

По его словам, политика Правительства состоит в том, что в государственной собственности должно остаться около сотни стратегических предприятий, а все остальные должны быть либо приватизированы, либо ликвидированы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду