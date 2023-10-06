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  1. В Україні

На Миколаївщині державі повернули лісові землі на 990 млн грн, які незаконно були передані під сільгоспвиробництво

22:00, 6 жовтня 2023
Суд зобов’язав сільраду повернути державі земельну ділянку площею 67,6 га.
На Миколаївщині державі повернули лісові землі на 990 млн грн, які незаконно були передані під сільгоспвиробництво
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У Миколаєві прокуратура забезпечила виконання рішення суду, яким визнано незаконними розпорядження і накази колишньої Доманівської райдержадміністрації і Головного управління Держгеокадастру в області.

Також суд зобов’язав Мостівську сільраду повернути державі в особі Миколаївської облдержадміністрації земельну ділянку площею 67,6 га вартістю 990 млн грн, повідомляє обласна прокуратура. 

Встановлено, що райдержадміністрація та Держгеокадастр в області при формуванні ділянки сільськогосподарського призначення та передачі її у власність тергромади незаконно включили до її складу землі лісового фонду. Ліси перебували у постійному користуванні державного підприємства.

Через незаконні дії ділянка вибула з постійного користування спеціалізованого держпідприємства та, всупереч прямій забороні на її вилучення з державної власності, передана у комунальну власність під виглядом земель сільгосппризначення.

Наразі до Держреєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право власності держави на спірну ділянку і про припинення прав Мостівської сільської ради на неї.

Завдяки прокуратурі права державного лісогосподарського підприємства на постійне користування ділянкою лісового фонду поновлені.

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