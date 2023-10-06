На Миколаївщині державі повернули лісові землі на 990 млн грн, які незаконно були передані під сільгоспвиробництво

Суд зобов’язав сільраду повернути державі земельну ділянку площею 67,6 га.

У Миколаєві прокуратура забезпечила виконання рішення суду, яким визнано незаконними розпорядження і накази колишньої Доманівської райдержадміністрації і Головного управління Держгеокадастру в області.

Також суд зобов’язав Мостівську сільраду повернути державі в особі Миколаївської облдержадміністрації земельну ділянку площею 67,6 га вартістю 990 млн грн, повідомляє обласна прокуратура.



Встановлено, що райдержадміністрація та Держгеокадастр в області при формуванні ділянки сільськогосподарського призначення та передачі її у власність тергромади незаконно включили до її складу землі лісового фонду. Ліси перебували у постійному користуванні державного підприємства.



Через незаконні дії ділянка вибула з постійного користування спеціалізованого держпідприємства та, всупереч прямій забороні на її вилучення з державної власності, передана у комунальну власність під виглядом земель сільгосппризначення.



Наразі до Держреєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право власності держави на спірну ділянку і про припинення прав Мостівської сільської ради на неї.



Завдяки прокуратурі права державного лісогосподарського підприємства на постійне користування ділянкою лісового фонду поновлені.

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