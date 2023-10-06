Флот рф тікає до Абхазії: чи врятує це від поразки

Чорноморський флот російської федерації передислокується до Очамчири.

Джерело фото: Defense Express

Втеча російського флоту до Абхазії, не врятує його від поразки. Про це заявили у Центрі стратегічних комунікацій.

Так званий «президент Республіки Абхазія» Аслан Бжанія анонсував рішення про створення постійної дислокації Чорноморського флоту російської федерації в Очамчирі. Важливо, що Абхазія є незаконно окупованою територією Грузії, де діє нелегітимна російська адміністрація, яка претендує на статус «незалежної республіки».

Україна публічно підтримує територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Абхазію.

Зміщення російського флоту з Криму вказує на те, що українські атаки на кораблі та військову інфраструктуру, включаючи штаб в Севастополі, досягли успіху. Сили оборони України наближаються до деокупації Криму, але цей процес ще триває.

Зазначається, що росія продемонструвала, що вона не дотримується нейтралітету Грузії у війні між росією та Україною, та те, що стратегія офіційної влади в Тбілісі «не провокувати москву» не забезпечить захист Грузії від російської експансії.

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