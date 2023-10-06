На Львівщині чоловік незаконно приватизував аеродром

Зловмисник надав державному реєстратору сільської ради неправдиві документи.

Фото: ukrinform.com

На Львівщині завершено досудове розслідування та було скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного львів’янина за фактом шахрайства.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, обвинувачений незаконно приватизував колишній аеродром. Мова йде про асфальтний майданчик загальною площею 9 000 кв м, який розташований в одному з сіл Львівського району.

«Для цього чоловік протиправно надав державному реєстратору сільської ради неправдиві документи. Відповідно до яких останній, за відсутності належних правовстановлюючих документів, вніс до Державного реєстру речових прав зміни щодо права приватної власності на об’єкт нерухомого майна.

Внаслідок цього злітна смуга вибула із розпорядження Жовківської територіальної громади та перейшла у власність фігуранта», - сказано у повідомленні.

Таким чином громаді було завдано збитків на суму близько 9,5 мільйонів гривень.

За позовом прокуратури незаконно приватизований майданчик повернуто у комунальну власність Жовківської міської ради.

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