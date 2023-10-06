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  1. В Україні

На Львівщині чоловік незаконно приватизував аеродром

19:20, 6 жовтня 2023
Зловмисник надав державному реєстратору сільської ради неправдиві документи.
На Львівщині чоловік незаконно приватизував аеродром
Фото: ukrinform.com
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На Львівщині завершено досудове розслідування та було скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного львів’янина за фактом шахрайства.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, обвинувачений незаконно приватизував колишній аеродром. Мова йде про асфальтний майданчик загальною площею 9 000 кв м, який розташований в одному з сіл Львівського району.

«Для цього чоловік протиправно надав державному реєстратору сільської ради неправдиві документи. Відповідно до яких останній, за відсутності належних правовстановлюючих документів, вніс до Державного реєстру речових прав зміни щодо права приватної власності на об’єкт нерухомого майна.

Внаслідок цього злітна смуга вибула із розпорядження Жовківської територіальної громади та перейшла у власність фігуранта», - сказано у повідомленні.

Таким чином громаді було завдано збитків на суму близько 9,5 мільйонів гривень.

За позовом прокуратури незаконно приватизований майданчик повернуто у комунальну власність Жовківської міської ради.

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