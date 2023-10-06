$12 тисяч за зняття з військового обліку: судитимуть інструктора управління Одеського військкомату та начальниця управління сільради

Підозрюються інструктор управління Одеського РТЦК та СП і начальниця управління сільської ради у хабарницьких схемах зняття з військового обліку.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Інструктору управління одного з відділів Одеського Регіонального територіального центру комплектування та соціального захисту та Спеціалізованого підрозділу і начальниці управління сільської ради вручили підозру у справі про одержання неправомірної вигоди, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За результатами слідства, у серпні 2023 року сержант спільно з невстановленими військовими посадовими особами РТЦК та СП вчинив схему зняття громадян України призовного віку з військового обліку, провівши їхню непридатність до військової служби, навіть у час воєнного стану.

З метою таємниці своєї злочинної діяльності, він залучив начальницю управління сільської ради.

Після отримання неправомірної вигоди у сумі 12 000 доларів США, правоохоронці затримали інструктора в порядку, передбаченому статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Гроші видавались в обмін на виготовлення документів, що підтверджували зняття військовозобов'язаного з військового обліку.

Наразі готується клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Поліція також розслідує, чи брали участь інші військові посадові особи Одеського РТЦК та СП у цьому злочині.

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