Суд вернул в государственную собственность около 11,5 га пограничной полосы на Волыни

Ориентировочная стоимость земель составляет почти 90 млн грн.

Прокуратура добилась в суде возвращения государству почти 11,5 га земель в пределах пограничной полосы в районе Ковеля на Волыни. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Волынской области с исковым заявлением в интересах государства в лице областной военной администрации.

Иск касался отмены за сельским советом государственной регистрации права коммунальной собственности на эти земли. Ориентировочная их стоимость составляет почти 90 млн грн.

Установлено, что, несмотря на то, что эти участки относятся к землям обороны, могут находиться только в государственной собственности, не подлежат передаче в коммунальную или частную собственность и в отношении которых установлен специальный режим использования, Госгеокадастр все же передал их в собственность органа местного самоуправления.

Суд согласился с доводами прокурора, отменил госрегистрацию, признав эти земли принадлежащими государству.

Ранее мы писали, что в Николаевской области государству вернули лесные земли на 990 млн грн, которые незаконно были переданы под сельхозпроизводство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.