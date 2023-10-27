Зеленский назначил послов в Дании и Чили, а также уволил посла в Греции

Андрей Яневский стал послом в Дании, а Юрий Дюдин – послом в Чили.

В пятницу, 27 октября, Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Дании и Чили. Соответствующие указы появились на официальном сайте Главы государства.

Указом №710/2023 Президент уволил Выдойника Михаила Михайловича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Дания, а указом №712/2023 уволил Шутенко Сергея Александровича с должности посла в Греческой Республике.

Вместе с тем, указами №714/2023 и №713/2023 Зеленский назначил Яневского Андрея Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Дания и Дюдина Юрия Алексеевича – послом в Республике Чили соответственно.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил послов в Бахрейне, ОАЭ, Латвии и Болгарии.