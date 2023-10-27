Замах на Царьова був спецоперацією СБУ — ЗМІ

Деталі спецоперації наразі не розголошуються.

Фото: glavcom.ua

Як раніше ми писали, стався замах на екснардепа-зрадника Олега Царьова.

Виявилось, що замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України. Про це «УП» повідомив співрозмовник в спецслужбі.

За словами співрозмовника видання, Царьов давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини і тому є абсолютною законною ціллю.

«Це не просто фанатик «руського міра», а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ», - зазначає джерело.

Деталі спецоперації наразі не розголошуються. Водночас підтверджується, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

За оперативною інформацією, стан Царьова критичний.

Ще ми писали, що Служба безпеки зібрала нові докази вини колишніх депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли росії у веденні агресивної війни проти України. За даними слідства, Царьов співпрацював з керівництвом міноборони рф після початку повномасштабного вторгнення.

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