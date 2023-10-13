Борис Джонсон сообщил, что до сих пор остается «русофилом»

Борис Джонсон признался, что, несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину, до сих пор увлекается русской культурой.

Фото: standard.co.uk

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до сих пор увлекается русской культурой, языком и цивилизацией. Однако отметил, что будущее россии сейчас не важно. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Я до сих пор русофил. Я до сих пор увлекаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться. Мне очень грустно по поводу того, что происходит сейчас и, я думаю, будет бессмысленно притворяться, что русский народ не поддерживает эту войну. И это трагедия», – сказал политик.

Отвечая на вопрос, каким будет будущее рф, Джонсон сказал, что сейчас имеет значение, каким будет будущее Украины.

«Это страна, на которую напали. И это украинцы – кто нуждается в нашей поддержке. Украина должна быть свободна и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать свою судьбу», – добавил Джонсон.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон получил диплом Почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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