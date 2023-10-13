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Верховный Суд сделал вывод об обстоятельствах, обусловливающих обязательное проведение стратегической экологической оценки документов государственного планирования

Верховный Суд определил, что необходимо проверить для определения наличия оснований для обязательного проведения стратегической экологической оценки документа государственного планирования.

Дело о защите исторического ареала Львова с целью обеспечения единства практики передано на рассмотрение Судебной палаты КАС ВС

По этому делу спорные правоотношения касались правомерности предписания Минкультуры по остановке проведения земляных и любых других строительных работ на объекте строительства, которое выполняется в пределах исторического ареала Львова.

В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

Специальные проверки будут также проведены в отношении лиц, назначенных на должности в период действия военного положения.

Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. В мире

Борис Джонсон сообщил, что до сих пор остается «русофилом»

11:31, 13 октября 2023
Борис Джонсон признался, что, несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину, до сих пор увлекается русской культурой.
Борис Джонсон сообщил, что до сих пор остается «русофилом»
Фото: standard.co.uk
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 Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до сих пор увлекается русской культурой, языком и цивилизацией. Однако отметил, что будущее россии сейчас не важно. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Я до сих пор русофил. Я до сих пор увлекаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться. Мне очень грустно по поводу того, что происходит сейчас и, я думаю, будет бессмысленно притворяться, что русский народ не поддерживает эту войну. И это трагедия», – сказал политик.

Отвечая на вопрос, каким будет будущее рф, Джонсон сказал, что сейчас имеет значение, каким будет будущее Украины.

«Это страна, на которую напали. И это украинцы – кто нуждается в нашей поддержке. Украина должна быть свободна и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать свою судьбу», – добавил Джонсон.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон получил диплом Почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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