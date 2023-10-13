В Германии фургон с мигрантами убегал от полиции: погибли 7 человек

В фургоне было 20 человек, среди них – дети.

В Германии вблизи Мюнхена погибли по меньшей мере семь человек, а более десяти получили ранения в результате аварии. Фургон, который перевозил мигрантов и был подозреваемый в контрабанде людей, потерял управление во время полицейского преследования. Об этом сообщила полиция Германии по информации издания Spiegel.

Авария случилась на автомагистрали A94 к востоку от Мюнхена, когда фургон Mercedes Vito пытался избежать полицейского преследования и начал превышать скорость. Известно, что в фургоне находились примерно 20 мигрантов, включая детей.

Семь человек погибли в результате того, как фургон несколько раз перевернулся, а другие пассажиры получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницы для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас правоохранительные органы активно расследуют обстоятельства происшествия.

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