Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Израиль

Он проведет ряд встреч с израильскими топ-чиновниками.

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в израильский город Тель-Авив. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что Остин стал вторым чиновником США, посетившим Израиль после нападения боевиков ХАМАС. Вчера Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По данным издания, Остин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и военным кабинетом Израиля.

Сообщается, что глава Пентагона также своими глазами увидит, как используется американское оружие, предоставленное Израилю.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

Израиль дал жителям Газы 24 часа в эвакуацию.

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