В Севастополе раздался мощный взрыв, вероятно, на корабле оккупантов: видео

В пятницу, 13 октября, в оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв.
Как сообщают местные жители в соцсетях, на рейде в Севастополе взорвался корабль рф. Это произошло после 10.30.
Взрыв был такой силы, что его слышали даже жители центра оккупированного Севастополя.
В сети опубликовали кадры, на которых заметно, как дымит, вероятно, малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». Он является носителем крылатых ракет «Калибр».
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